Kluboteka

Nowości płytowe ze świata tanecznej elektroniki. Od różnych odmian house, przez electro i disco, aż po techno. Nowe płyty i gorące premiery, czyli to, co jest grane w klubach. "Kluboteka" to jedna z najdłużej istniejących audycji o muzyce klubowej w polskim eterze - na antenie od 2006 roku. Zapraszamy w każdą sobotę od 20.00 do 22.00.