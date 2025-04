Listy z podróży - Antoni Edward Odyniec

Odyniec wspólnie z Adamem Mickiewiczem odbył podróż po Europie. "Listy z podróży" zostały spisane przez sędziwego autora trzydzieści lat później. Ich adresatami byli Julian Korsak oraz Ignacy Chodźko. Odyniec utrzymywał, że korespondencja wróciła po latach do jego rąk, co zobligowało do wydania listów. Była to jednak twórcza mistyfikacja, bo prawdziwe listy posłużyły jedynie za kanwę opowieści, a te literackie powstały w oparciu o własne notatki autora i zapiski innych osób.