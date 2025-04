Poranek w Polskim Radiu Dzieciom

Wstawaj, szkoda dnia! My budzimy lepiej niż budzik, kogut i wiadro wody! Gdzie pieprz rośnie? Jak pokochać owady? Po cichutku i na paluszkach skradamy się aby sprawdzić jak żyją mrówki, ile książek jest w bibliotece i czy warto przeprowadzić się na bezludną wyspę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 9.00 i w weekendy od 9.00 do 11.00.