11:00 - 17:00

Wysokie obroty

Dobra muzyka, aktualne informacje o sytuacji drogowej w Polsce i za granicą, a także rozmowy z ciekawymi gośćmi i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - tak upłynie czas od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku i od 11.00 do 17.00 w soboty i niedziele. Wysokie obroty to także podróże w... czasie - opowiemy o historii motoryzacji i wyjaśnimy, dlaczego fizyka na drodze zawsze wygrywa. W programie również serwisy o sytuacji drogowej, wywiady, ostrzeżenia pogodowe oraz serwisy informacyjne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.