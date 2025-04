N3

Odkrywamy to co nowe, poznajemy artystów wartych zapamiętania i poszukujemy muzyki odważnej, nieprzeciętnej, chociaż czasem minimalistycznej. Nie zapominamy, że to emocje łączą wszystkich pasażerów, którzy zdecydują się wsiąść do nocnej linii N3. Dlatego drzwi pozostają otwarte dla tych, którzy chcą poznawać i eksplorować - nawet jeśli coś już bardzo dobrze znają. W każdą sobotę o 23:00.