20:00 - 22:30

Filharmonia Dwójki

prowadzi Magdalena Łoś, Festiwal Actus Humanus Ressurectio 2025, transmisja koncertu zespołu Les Musiciens de Saint-Julien (Gdańsk, Dwór Artusa) Robert Getchell – tenor, Les Musiciens de Saint-Julien, dyr. François Lazarevitch The High Road to Kilkenny David Murphy Tiarna Mhaigh Eo [Lord Mayo]; James Oswald & Turlough O’Carolan When she cam ben, she bobbit; Kitty’s Wishes; Thomas Connellan Síle Bheag Ní Chonnalláin [Celia Connallon]; Turlough O’Carolan Colonel Irwin, Clonmell Lassies, The Scolding wife, Sir Ulick Burk, Edward Corcoran, James Betagh, Lady Wrixon; John Peacock Cuckold come out the Amery; Anonim Óró Mhór a Mhóirín, The Gorum, The Morning Star, The Country Girl’s Fortune, Soggarth Shamus O’Finn, O’Neill’s riding, Barrack hill [Petrie n°94], Irish Air (Hibernian muse no. 72), Do Chuirfinnse Féin Mo Leanbh a Chodladh [I would put my own child to sleep], The Banks of Barrow, King of the Blind, The Drummer [An Drumadóir], The High Road to Kilkenny, Toss the Feathers, The Mill Stream, Money Musk